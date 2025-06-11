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Квартиры с гаражом в Pa Khlok, Таиланд

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1 объект найдено
Студия 1 комната в Са Кху, Таиланд
Студия 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/7
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$81,648
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Параметры недвижимости в Pa Khlok, Таиланд

с садом
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с видом на море
Недорогая
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