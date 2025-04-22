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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной и живописным видом, Пхукет, Таиланд

Столичный ампхе Пхукет, Таиланд
от
$746,500
14.04.2025
$741,889
13.04.2025
$742,325
12.04.2025
$738,535
11.04.2025
$745,985
10.04.2025
$734,429
09.04.2025
$744,056
08.04.2025
$742,297
07.04.2025
$748,372
06.04.2025
$748,440
05.04.2025
$746,309
04.04.2025
$751,237
03.04.2025
$764,663
02.04.2025
$766,076
01.04.2025
$767,768
31.03.2025
$768,305
30.03.2025
$768,092
29.03.2025
$771,212
28.03.2025
$771,748
27.03.2025
$771,996
26.03.2025
$768,789
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 24916
ID новостройки на Realting
In CRM: 2419260
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Столичный ампхе Пхукет

О комплексе

Комплекс состоит из 7 вилл в современном тропическом стиле.

  • красивый вид на холмы
  • круглосуточная охрана
  • бассейны
  • сад с фруктовыми деревьями
Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
  • Стенные шкафы
  • Кухня
  • Солнечные панели
  • Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости
  • Пляж Банг Тао - 6,5 км (12 минут)
  • Пляж Лаян - 8 км (16 минут)
  • Пляж Сурин - 7 км (18 минут)
  • Пляж Най Тон - 12 км (27 минут)
  • Торговый центр - 3 км (8 минут)
  • Аквапарк Blue Tree - 3 км (6 минут)
  • Пляжный клуб - 6 км (13 минут)
  • Гольф-клуб Лагуна - 7 км (19 минут)
  • Международная школа - 5,5 км (7 минут)
  • Аэропорт - 16 км (28 минут)

Местонахождение на карте

Столичный ампхе Пхукет, Таиланд

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной и живописным видом, Пхукет, Таиланд
Столичный ампхе Пхукет, Таиланд
от
$746,500
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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