  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Чонг Тале
  4. Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, коворкингом и зонами отдыха рядом с торговым центром, Пхукет, Таиланд

Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, коворкингом и зонами отдыха рядом с торговым центром, Пхукет, Таиланд

Choeng Thale, Таиланд
от
$187,344
14.04.2025
$186,187
13.04.2025
$186,297
12.04.2025
$185,346
11.04.2025
$187,215
10.04.2025
$184,316
09.04.2025
$186,731
08.04.2025
$186,290
07.04.2025
$187,814
06.04.2025
$187,831
05.04.2025
$187,296
04.04.2025
$188,533
03.04.2025
$191,903
02.04.2025
$192,257
01.04.2025
$192,681
31.03.2025
$192,817
30.03.2025
$192,764
29.03.2025
$193,547
28.03.2025
$193,681
27.03.2025
$193,743
26.03.2025
$192,939
;
14
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 24911
ID новостройки на Realting
In CRM: 2419263
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале
  • Город
    Choeng Thale

О комплексе

  • зоны отдыха
  • три 25-метровых бассейна
  • детский бассейн
  • джакузи
  • тренажерный зал
  • студии йоги и пилатеса
  • открытая фитнес-зона
  • теннисный корт на крыше
  • зона барбекю
  • коворкинг с большим конференц-залом
  • библиотека
  • детская площадка

Окончание строительства - 2 квартал 2027 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Международный аэропорт Пхукет - 17 км
  • Торговый центр - 300 метров
  • Больница - 2,4 км
  • Пляж Банг Тао - 1,9 км
  • Пляж Сурин - 6,6 км
  • Пляж Камала - 9,1 км
  • Пляж Най Янг - 16 км
  • Поле для гольфа Лагуна - 3,8 км
  • Теннисная академия - 4,2 км
  • Аквапарк Blue Tree - 3,6 км
  • Международная школа - 6,1 км

Местонахождение на карте

Choeng Thale, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс The Aqua – Phuket
Choeng Thale, Таиланд
от
$220,492
Жилой комплекс Kata View Condominium
Карон, Таиланд
от
$134,213
Жилой комплекс Комплекс вилл с рестораном и спа в спокойном районе Липа Ной, Самуи, Таиланд
Са Кет, Таиланд
от
$313,529
Жилой комплекс LA FELICE VILLA
Хуахин, Таиланд
от
$388,224
Жилой комплекс Grand View Lagoon Residences
Choeng Thale, Таиланд
от
$901,143
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, коворкингом и зонами отдыха рядом с торговым центром, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$187,344
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Tropicana
Жилой комплекс Tropicana
Na Kluea, Таиланд
от
$76,639
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Площадь 33–77 м²
7 объектов недвижимости 7
Стильный и комфортный комплекс, в тропическом стиле для отдыха и постоянного проживания. Проект в северном и респектабельном районе Паттайи - Вонгамат. Этот район известен чистым и спокойным пляжем, рядом расположено красивейшее произведение зодчества - Храм Истины. Здание Tropicana состо…
Агентство
Geo Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс The One Nai Harn
Жилой комплекс The One Nai Harn
Равай, Таиланд
от
$122,180
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
Кондоминиум премиум-класса в самом сердце Раваи: 5-звездочный сервис, потрясающие виды и идеальное сочетание комфорта собственного дома за границей с роскошью отеля.  196 уникальных квартир и 15 типов планировок от 27 до 70 м2. В 900 метрах пляж Най Харн - один из красивейших пляжей на…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Си Сунтон, Таиланд
от
$993,510
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Инвестиционно-привлекательный объект на живописном острове Пхукет! Эксклюзивные апартаменты и пентхаусы Garrya Residences, расположенные в живописном районе Банг Тао, Пхукет, Таиланд. Доступна рассрочка! Всего 100 метров до пляжа! Апартаменты излучают уютную атмосферу, характеризующуюся б…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Таиланде
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
22.04.2025
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
16.04.2025
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
07.03.2025
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
04.03.2025
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
10.01.2025
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
01.02.2024
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
«Паттайя — сейчас самое перспективное направление». Как инвесторы могут заработать на инвестициях в новостройки Таиланда — эксперт 
15.12.2023
«Паттайя — сейчас самое перспективное направление». Как инвесторы могут заработать на инвестициях в новостройки Таиланда — эксперт 
Новый НДФЛ в Таиланде: Иностранцы обязаны будут платить налоги в этой стране с 2024 года
21.09.2023
Новый НДФЛ в Таиланде: Иностранцы обязаны будут платить налоги в этой стране с 2024 года
Показать все публикации