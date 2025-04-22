Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, коворкингом и зонами отдыха рядом с торговым центром, Пхукет, Таиланд

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Стильный и комфортный комплекс, в тропическом стиле для отдыха и постоянного проживания. Проект в северном и респектабельном районе Паттайи - Вонгамат. Этот район известен чистым и спокойным пляжем, рядом расположено красивейшее произведение зодчества - Храм Истины.
Здание Tropicana состо…
Кондоминиум премиум-класса в самом сердце Раваи: 5-звездочный сервис, потрясающие виды и идеальное сочетание комфорта собственного дома за границей с роскошью отеля.
196 уникальных квартир и 15 типов планировок от 27 до 70 м2.
В 900 метрах пляж Най Харн - один из красивейших пляжей на…
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Агентство
DDA Real Estate
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