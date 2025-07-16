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Виллы с видом на море в Ko Samui, Таиланд

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1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Ko Samui, Таиланд
Вилла 6 комнат
Ko Samui, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 514 м²
Количество этажей 3
Комплекс вилл с панорамным видом на море в спокойном районе, рядом с Рыбацкой деревней, Саму…
$815,206
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Параметры недвижимости в Ko Samui, Таиланд

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