Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Klet Kaeo
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Klet Kaeo, Таиланд

Банг Саре
9
9 объектов найдено
Дом 4 спальни в Банг Саре, Таиланд
Дом 4 спальни
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 289 м²
Dream Family Home in the Heart of Bangsaray – Ready to Move In Experience the perfect blend …
$407,220



Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Дом 4 спальни в Банг Саре, Таиланд
Дом 4 спальни
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Luxury Pool Villa for Sale | Fully Furnished | Expansive GardenPrime location near Sunplay B…
$383,036



Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Estate Service 24Estate Service 24
Вилла 4 комнаты в Банг Саре, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Банг Саре, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 232 м²
Количество этажей 2
Очаровательная двухэтажная вилла люкс класса Layan Bangsare Villas на берегу Сиамского залив…
$289,021

Вилла 4 комнаты в Банг Саре, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Банг Саре, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 232 м²
Количество этажей 2
Layan Bangsare Beach – эксклюзивный комплекс премиум-класса!Роскошные 3-спальные виллы 232 м…
$319,571

Вилла 8 комнат в Банг Саре, Таиланд
Вилла 8 комнат
Банг Саре, Таиланд
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 497 м²
Этаж 4/4
4-этажная вилла с 6 спальнями, 7 ванными комнатами, 4 парковочными местами и бассейном на кр…
$1,08 млн



Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Типы недвижимости в Klet Kaeo

виллы

Параметры недвижимости в Klet Kaeo, Таиланд

Недорогая
Элитная
