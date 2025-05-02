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Виллы в Klet Kaeo, Таиланд

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2 объекта найдено
Вилла 8 комнат в Банг Саре, Таиланд
Вилла 8 комнат
Банг Саре, Таиланд
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 497 м²
Этаж 4/4
4-этажная вилла с 6 спальнями, 7 ванными комнатами, 4 парковочными местами и бассейном на кр…
$1,03 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 4 комнаты в Банг Саре, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Банг Саре, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 232 м²
Количество этажей 2
Очаровательная двухэтажная вилла люкс класса Layan Bangsare Villas на берегу Сиамского залив…
$289,021
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Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
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Параметры недвижимости в Klet Kaeo, Таиланд

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