Дома с видом на горы в Klet Kaeo, Таиланд

Банг Саре
8
2 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Klet Kaeo, Таиланд
Дом 3 комнаты
Klet Kaeo, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 3/6
Идеальное сочетание комфорта и роскоши в этом потрясающем полуотдельном доме в Саттахипе, Чо…
$255,572
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 15 комнат в Klet Kaeo, Таиланд
Дом 15 комнат
Klet Kaeo, Таиланд
Число комнат 15
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 533 м²
Этаж 2/2
Абсолютный комфорт и роскошь в этом потрясающем полуотдельном доме в Саттахипе, Чонбури. С 8…
$4,40 млн
Типы недвижимости в Klet Kaeo

виллы

Параметры недвижимости в Klet Kaeo, Таиланд

с бассейном
Недорогая
Элитная
