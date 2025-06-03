Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Кхок Клой
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Кхоке Клой, Таиланд

Вилла Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Вилла в Кхок Клой, Таиланд
Вилла
Кхок Клой, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 615 м²
PHA7134 Набережная вилла предлагает самый высокий уровень роскоши и комфорта. Пляж Натай по…
$3,06 млн
Оставить заявку
Вилла в Кхок Клой, Таиланд
Вилла
Кхок Клой, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
PHA21957 Откройте для себя нетронутую красоту пляжа Натай к северу от Пхукета, где ждет изы…
$2,41 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти