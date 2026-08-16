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Студии с садом в Катху, Таиланд

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Патонг
4
Патонг
4
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1 объект найдено
Студия 1 комната в Камала, Таиланд
Студия 1 комната
Камала, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/8
Курортный жилой комплекс в итальянском прибрежном стиле Современный проект, созданный для…
$118,118
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Параметры недвижимости в Катху, Таиланд

с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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