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Квартиры-студии с бассейном в Катху, Таиланд

Патонг
4
Патонг
4
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1 объект найдено
Студия 1 спальня в Кату, Таиланд
Студия 1 спальня
Кату, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Количество этажей 8
Люксовые апартаменты в самом сердце Пхукета Этот малоэтажный кондоминиум, расположенный н…
$69,680
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Параметры недвижимости в Катху, Таиланд

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с видом на море
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