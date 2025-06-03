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Квартиры-студии с гаражом в Катху, Таиланд

Патонг
4
Патонг
4
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3 объекта найдено
Студия 1 комната в Кату, Таиланд
Студия 1 комната
Кату, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Добро пожаловать в уникальный мир роскошного жилья на Пхукете, созданного австралийским заст…
$85,978
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Студия 1 комната в Кату, Таиланд
Студия 1 комната
Кату, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 8/8
Проект новго кондоминимума на Пхукете – это гармония с природой, вдохновленная морем, пляжам…
$54,434
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Студия 1 спальня в Камала, Таиланд
Студия 1 спальня
Камала, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
? Продажа Просторной Студии всего в 100 м от Пляжа Камала Представляем вашему вниманию пр…
$171,629
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Параметры недвижимости в Катху, Таиланд

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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