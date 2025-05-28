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Виллы с террасой в Кароне, Таиланд

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24 объекта найдено
Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
KAT21706 Откройте для себя уникальную возможность владеть одной из двух последних оставшихс…
$519,520
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Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 400 м²
Кар6543 500 метров до пляжа Карон!Удивительная вилла для жизни в раю. Всего в нескольких ми…
$2,09 млн
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Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 489 м²
KAR21952 Где роскошь встречает панорамное совершенствоРасположенные на очаровательном ландш…
$2,03 млн
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Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 280 м²
KAT6468 Уникальный комплекс, расположенный среди пышных тропических склонов пляжа Ката. Все…
$857,670
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Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 513 м²
KAT22443 Расположенные в живописных холмах Каты, Пхукета, эти ультра-роскошные виллы переоп…
$1,89 млн
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Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 660 м²
KAR22394 Эта 4-комнатная вилла с видом на море приносит изысканный образ жизни в сердце пля…
$1,23 млн
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Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 450 м²
KAT6048 Всего 50 метров до моря!Здесь тихое и спокойное место, идеально подходящее для всей…
$1,63 млн
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Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 350 м²
Кар6006 Вилла со стильной мебелью и внутренней отделкой. Оригинальный дизайн, яркие сочетан…
$713,188
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Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 6
Площадь 330 м²
КАР7272 Особенности собственности: • 2 Дома с бассейном рядом с пляжами Карон• Панорамный …
$1,01 млн
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Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 530 м²
KAR21708 Это проект с ограниченным количеством вилл, каждая из которых расположена на своем…
$950,200
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Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 450 м²
KAT7117 Эта потрясающая трехуровневая вилла предлагает идеальное сочетание комфорта, элеган…
$5,54 млн
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Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 803 м²
KAT21709 Это только 3 роскошных виллы. Они должны быть построены в пределах гостиничной инф…
$1,54 млн
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Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 420 м²
NAI6314 Это фантастическая вилла с четырьмя спальнями. Вилла выполнена в классическом европ…
$983,707
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Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 6
Площадь 500 м²
NAI5456 Эта прекрасная вилла с 6 спальнями для продажи на Пхукете расположена в Най Харн.Кл…
$553,335
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Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 446 м²
KAR22550 Редкая возможность приобрести стильную виллу на склоне холма, всего в нескольких м…
$2,03 млн
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Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 400 м²
RAW7351 Вилла состоит из 2 этажей. На первом уровне есть:садПарковка на 2 машиныБассейн для…
$952,966
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Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 1 400 м²
KAT5996 Дизайн этой красивой виллы создает праздничную атмосферу. При этом он выглядит очен…
$2,12 млн
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Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 700 м²
KAT5739 Современная вилла выполнена в белоснежном цвете. Идеальное сочетание роскоши и комф…
$753,151
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Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 560 м²
KAT21824 Расположенная в одном из самых престижных вилл Пхукета, эта недвижимость расположе…
$2,43 млн
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Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 450 м²
NAI5468 Вилла состоит из 5 спален, комфортно вмещающих максимум 10 человек. Люкс с главной …
$522,595
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Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 191 м²
KAT5097 Это роскошная вилла имеет частный бесконечный бассейн, расположенный для исключител…
$1,69 млн
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Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 294 м²
KAT5096 Интерьер этой красивой виллы отличается красивой мебелью и аксессуарами, которые за…
$3,84 млн
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Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 280 м²
KAT3062 Вилла в современном стиле с 4 спальнями с частным бассейном расположена на склоне х…
$951,429
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Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 320 м²
Кар5960 Радостное зрелище Люксурия, живущая рядом с природой.Новый удивительный проект с пр…
$1,46 млн
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Параметры недвижимости в Кароне, Таиланд

с садом
с видом на море
Недорогая
Элитная
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