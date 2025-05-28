Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Карон
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Вид на море

Виллы с видом на море в Кароне, Таиланд

Вилла Удалить
Очистить
17 объектов найдено
Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 489 м²
KAR21952 Где роскошь встречает панорамное совершенствоРасположенные на очаровательном ландш…
$2,03 млн
Оставить заявку
Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 280 м²
KAT6468 Уникальный комплекс, расположенный среди пышных тропических склонов пляжа Ката. Все…
$857,670
Оставить заявку
Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 513 м²
KAT22443 Расположенные в живописных холмах Каты, Пхукета, эти ультра-роскошные виллы переоп…
$1,89 млн
Оставить заявку
Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 660 м²
KAR22394 Эта 4-комнатная вилла с видом на море приносит изысканный образ жизни в сердце пля…
$1,23 млн
Оставить заявку
Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 450 м²
KAT6048 Всего 50 метров до моря!Здесь тихое и спокойное место, идеально подходящее для всей…
$1,63 млн
Оставить заявку
Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 350 м²
Кар6006 Вилла со стильной мебелью и внутренней отделкой. Оригинальный дизайн, яркие сочетан…
$713,188
Оставить заявку
Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 6
Площадь 330 м²
КАР7272 Особенности собственности: • 2 Дома с бассейном рядом с пляжами Карон• Панорамный …
$1,01 млн
Оставить заявку
Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 530 м²
KAR21708 Это проект с ограниченным количеством вилл, каждая из которых расположена на своем…
$950,200
Оставить заявку
Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 450 м²
KAT7117 Эта потрясающая трехуровневая вилла предлагает идеальное сочетание комфорта, элеган…
$5,54 млн
Оставить заявку
Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
КАР5433 Новый удивительный проект с просторными виллами предлагает уникальное сочетание рос…
$768,521
Оставить заявку
Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 446 м²
KAR22550 Редкая возможность приобрести стильную виллу на склоне холма, всего в нескольких м…
$2,03 млн
Оставить заявку
Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 1 400 м²
KAT5996 Дизайн этой красивой виллы создает праздничную атмосферу. При этом он выглядит очен…
$2,12 млн
Оставить заявку
Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 560 м²
KAT21824 Расположенная в одном из самых престижных вилл Пхукета, эта недвижимость расположе…
$2,43 млн
Оставить заявку
Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 191 м²
KAT5097 Это роскошная вилла имеет частный бесконечный бассейн, расположенный для исключител…
$1,69 млн
Оставить заявку
Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 294 м²
KAT5096 Интерьер этой красивой виллы отличается красивой мебелью и аксессуарами, которые за…
$3,84 млн
Оставить заявку
Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 280 м²
KAT3062 Вилла в современном стиле с 4 спальнями с частным бассейном расположена на склоне х…
$951,429
Оставить заявку
Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 320 м²
Кар5960 Радостное зрелище Люксурия, живущая рядом с природой.Новый удивительный проект с пр…
$1,46 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Кароне, Таиланд

с садом
с террасой
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти