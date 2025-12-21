Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Карон
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Вид на горы

Виллы с видом на горы в Кароне, Таиланд

1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Карон, Таиланд
Вилла 5 комнат
Карон, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 231 м²
Этаж 3/3
Испытайте новый уровень роскоши в одном из самых живописных уголков Пхукета. Эта современная…
$1,95 млн
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
