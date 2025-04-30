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Виллы с террасой в Чонге Тале, Таиланд

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3 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 5 комнат
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 349 м²
Количество этажей 2
Элитный комплекс вилл в престижном районе Банг Тао, Пхукет, Таиланд Застройщик называет диз…
$684,494
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Вилла 5 комнат в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 5 комнат
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 425 м²
Количество этажей 2
Современный комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд Предлагаются элитны…
$1,07 млн
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Вилла 4 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 417 м²
Количество этажей 4
Закрытый комплекс таунхаусов с бассейнами в 50 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд Предлагаютс…
$2,57 млн
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Параметры недвижимости в Чонге Тале, Таиланд

с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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