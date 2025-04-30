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Виллы с видом на горы в Чонге Тале, Таиланд

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8 объектов найдено
Вилла в Choeng Thale, Таиланд
Вилла
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
Наши приемущества: команда дизайнеров с международными именами; уникальный современный тропи…
$903,405
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Вилла 6 комнат в Чонг Тале, Таиланд
Вилла 6 комнат
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 104 м²
Инвестиционный объект, отлично подойдет для постоянного проживания, а также для сдачи в арен…
$3,21 млн
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DDA Real Estate
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Вилла 4 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 467 м²
Количество этажей 3
Уникальная возможность инвестировать в роскошную виллу с панорамным видом на океан в престиж…
$828,138
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Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла 5 комнат в Чонг Тале, Таиланд
Вилла 5 комнат
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 547 м²
Инвестиционный объект, отлично подойдет для постоянного проживания, а также для сдачи в арен…
$1,88 млн
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Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла в Choeng Thale, Таиланд
Вилла
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 372 м²
Количество этажей 1
Наши приемущества: команда дизайнеров с международными именами; уникальный современный тропи…
$903,405
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Вилла в Choeng Thale, Таиланд
Вилла
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
Наши приемущества: команда дизайнеров с международными именами; уникальный современный тропи…
$1,27 млн
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Вилла в Choeng Thale, Таиланд
Вилла
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
$1,27 млн
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Вилла 4 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 417 м²
Количество этажей 4
Закрытый комплекс таунхаусов с бассейнами в 50 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд Предлагаютс…
$2,57 млн
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Параметры недвижимости в Чонге Тале, Таиланд

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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