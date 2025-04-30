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Виллы с видом на море в Чонге Тале, Таиланд

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5 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 467 м²
Количество этажей 3
Уникальная возможность инвестировать в роскошную виллу с панорамным видом на океан в престиж…
$828,138
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Агентство
DDA Real Estate
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Вилла 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 354 м²
Количество этажей 2
Группа Banyan Tree, получившая всемирное признание за эксклюзивные курорты с непревзойденны…
$3,50 млн
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Вилла 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 491 м²
Количество этажей 2
Группа Banyan Tree, получившая всемирное признание за эксклюзивные курорты с непревзойденны…
$4,20 млн
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Вилла 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 285 м²
Количество этажей 2
Группа Banyan Tree, получившая всемирное признание за эксклюзивные курорты с непревзойденны…
$2,50 млн
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Вилла 4 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 417 м²
Количество этажей 4
Закрытый комплекс таунхаусов с бассейнами в 50 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд Предлагаютс…
$2,57 млн
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Параметры недвижимости в Чонге Тале, Таиланд

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