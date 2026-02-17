Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Чонг Тале
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Гараж

Виллы с гаражом в Чонге Тале, Таиланд

Вилла Удалить
Очистить
10 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
✦ OZONE VILLA – Банг Тао / Чернг Талай ✦ Готовая современная вилла с частным бассейном и 3 …
$913,148
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
50 Lemons
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Вилла 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
✦ THE BREEZE – ЛЮКСОВАЯ ВИЛЛА С БАССЕЙНОМ ✦ Готовая 3-спальная вилла – Полностью меблиров…
$1,22 млн
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
50 Lemons
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Вилла 5 комнат в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 5 комнат
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
✦ TRICHADA BREEZE – ВИЛЛА 22 ✦ Готовая роскошная вилла с частным бассейном и 4 спальнями — …
$1,11 млн
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
50 Lemons
Языки общения
English, Русский, Deutsch
OneOne
Вилла 5 комнат в Ban Bang Thao, Таиланд
Вилла 5 комнат
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
✦ CLOVER RESIDENCE PHASE 2 – Чернг Талай / Банг Тау ✦ Новая 4-спальная вилла с бассейном …
$1,14 млн
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
50 Lemons
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Вилла 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
✦ OZONE VILLA – Банг Тао / Чернг Талай ✦ Готовая современная вилла с частным бассейном и 3 …
$752,947
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
50 Lemons
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Вилла 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 602 м²
Количество этажей 2
🏡 Zenithy Pool Villa — возможность перепродажи ✨ Завершенная 2-этажная вилла - готов к перее…
$691,354
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
50 Lemons
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Вилла 5 комнат в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 5 комнат
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
✦ THE TEAK PHUKET – Банг Тау / Чернг Талай ✦ Готовая 4-спальная 2-этажная вилла с бассейн…
$842,072
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
50 Lemons
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Вилла 5 комнат в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 5 комнат
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
✦ TRICHADA BREEZE – ВИЛЛА 18 ✦ Готовая роскошная вилла с частным бассейном и 4 спальнями — …
$1,17 млн
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
50 Lemons
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Вилла 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
✦ THE TEAK PHUKET – Банг Тау / Чернг Талай ✦ Готовая 3-спальная вилла с бассейном – Полно…
$740,388
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
50 Lemons
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Вилла 5 комнат в Ban Bang Thao, Таиланд
Вилла 5 комнат
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
✦ CLOVER RESIDENCE PHASE 2 – Чернг Талай / Банг Тау ✦ Новая 4-спальная вилла с бассейном …
$1,12 млн
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
50 Lemons
Языки общения
English, Русский, Deutsch

Параметры недвижимости в Чонге Тале, Таиланд

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти