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Дома возле озера в Чонге Тале, Таиланд

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1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Чонг Тале, Таиланд
Вилла 6 комнат
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 300 м²
Количество этажей 2
Предлагaeм виллу в пpеcтижной курортнoй зонe Lаguna / Bаng Tao, в закpытoм жилoм cooбществе …
$4,17 млн
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Параметры недвижимости в Чонге Тале, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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