  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Чонг Тале
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Чонге Тале, Таиланд

виллы
749
таунхаусы
32
дуплексы
26
1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Дом 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 243 м²
Количество этажей 1
Самый оптимальный вариант для инвестиций на Пхукете: 2-х спальные виллы в самом престижном р…
$397,000
Агентство
Atlas property
Языки общения
English, Русский, Українська, עִברִית
