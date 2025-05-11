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Дома с бассейном в Чонге Тале, Таиланд

виллы
722
таунхаусы
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дуплексы
24
8 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Дом 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Элитные виллы Botanica Pru Jampa на Пхукете – инвестиция в райскую жизнь! 📍 Локация: ✔ Пре…
$512,587
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Зарубежная недвижимость
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Вилла в Choeng Thale, Таиланд
Вилла
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 411 м²
Количество этажей 2
$1,06 млн
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Вилла в Choeng Thale, Таиланд
Вилла
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 552 м²
Количество этажей 2
$1,83 млн
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Вилла в Choeng Thale, Таиланд
Вилла
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
$1,27 млн
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Вилла в Choeng Thale, Таиланд
Вилла
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 329 м²
Количество этажей 2
$930,378
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Вилла в Choeng Thale, Таиланд
Вилла
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
Наши приемущества: команда дизайнеров с международными именами; уникальный современный тропи…
$903,405
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Вилла в Choeng Thale, Таиланд
Вилла
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
Наши приемущества: команда дизайнеров с международными именами; уникальный современный тропи…
$1,27 млн
Оставить заявку
Вилла в Choeng Thale, Таиланд
Вилла
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 273 м²
Количество этажей 1
Вилла с отельным управлением и окупаемостью от 9 лет! Комплекс вилл с 3 спальнями для сда…
$546,088
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
Языки общения
English, Русский, Polski, Čeština, Українська

Параметры недвижимости в Чонге Тале, Таиланд

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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