Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Чалонг
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на горы

Дома с видом на горы в Чалонге, Таиланд

виллы
125
2 объекта найдено
Таунхаус в Чалонг, Таиланд
Таунхаус
Чалонг, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
? Дом в продаже в районе Чалонг! Познакомьтесь с этим очаровательным домом, расположенным…
$91,518
Оставить заявку
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Откройте для себя воплощение роскошной жизни в этой потрясающей вилле с бассейном, идеально …
$242,893
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Чалонге, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти