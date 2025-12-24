Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Чалонг
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Чалонге, Таиланд

виллы
125
1 объект найдено
Дом 2 комнаты в Чалонг, Таиланд
Дом 2 комнаты
Чалонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Добро пожаловать в уютное жилье в самом сердце Чалонга, Пхукет. Этот завершенный в январе 20…
$143,049
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Чалонге, Таиланд

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти