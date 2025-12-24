Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома у моря в Чалонге, Таиланд

7 объектов найдено
Вилла в Ban Nakok, Таиланд
Вилла
Ban Nakok, Таиланд
Количество спален 6
Площадь 430 м²
CHA1251 Мечта о жизни на зеленом и расслабляющем тропическом острове, уважение к природе и …
$1,54 млн
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 5
CHA6859 Великолепный дом для продажи, расположенный на вершине холма с потрясающим видом на…
$2,19 млн
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 320 м²
CHA6911 Владение собственным домом на острове — мечта, которая сбывается для многих, и вы м…
$1,22 млн
Вилла 5 комнат в Чалонг, Таиланд
Вилла 5 комнат
Чалонг, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 442 м²
Количество этажей 1
Инвестируйте в роскошные виллы, обеспечивающие высокую доходность и рост цены! Прекрасный ва…
$1,54 млн
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 731 м²
CHA7014 В этом проекте есть две виллы, они граничат друг с другом, оба выходят на залив Чал…
$1,67 млн
Таунхаус в Чалонг, Таиланд
Таунхаус
Чалонг, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
? Дом в продаже в районе Чалонг! Познакомьтесь с этим очаровательным домом, расположенным…
$91,518
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Откройте для себя воплощение роскошной жизни в этой потрясающей вилле с бассейном, идеально …
$242,893
