Дома с террасой в Чалонге, Таиланд

виллы
125
30 объектов найдено
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 110 м²
CHA4804 Комплекс в стиле бутика из 4 вилл с 13-метровым бассейном.Каждая вилла площадью око…
$1,05 млн
Вилла в Ban Nakok, Таиланд
Вилла
Ban Nakok, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 250 м²
CHA2316 Комфорт и модный дизайн находятся в отличном изгибе с минималистским стилем.Преимущ…
$536,660
Вилла в Ban Nakok, Таиланд
Вилла
Ban Nakok, Таиланд
Количество спален 6
Площадь 430 м²
CHA1251 Мечта о жизни на зеленом и расслабляющем тропическом острове, уважение к природе и …
$1,54 млн
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 369 м²
CHA22271 Испытайте воплощение роскоши, живущей в этой новой трехэтажной вилле с бассейном, …
$513,844
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 6
Площадь 363 м²
CHA7151 Это вилла, расположенная в закрытом сообществе с умеренными коммунальными сборами. …
$960,846
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 126 м²
CHA4435 Современный комплекс вилл в районе Чалонг!Завершение строительства от 2 до 4 месяце…
$228,161
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 503 м²
CHA22637 Это уникальная возможность владеть одной из частных вилл в тихом жилом анклаве все…
$1,06 млн
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 450 м²
CHA6901 Великолепная вилла на продажу!5 спален3 ванные комнаты, 1 открытая ванная комнатаЗе…
$739,112
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 737 м²
CHA22349 Эта грандиозная вилла с 4 спальнями предлагает роскошный образ жизни с современным…
$1,79 млн
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 2
CHA6709 Эта просторная вилла расположена в тихом районе Чалонг, окруженном тропическими пей…
$607,357
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 428 м²
CHA21897 Расположенная в уважаемом районе Чалонг, эта исключительная роскошная вилла предла…
$735,899
Вилла в Ban Nakok, Таиланд
Вилла
Ban Nakok, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 338 м²
CHA21886 Расположенный в самом сердце южного Пхукета, особенно в Чалонге, этот роскошный со…
$546,624
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 9
Площадь 1 800 м²
CHA4900 Этот прекрасный дом идеально подходит для людей с изысканным вкусом, которые привык…
$1,77 млн
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
CHA22366 Откройте для себя отличную инвестиционную возможность с шестью недавно построенным…
$610,571
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 8
Площадь 1 200 м²
CHA5811 Размер этой виллы действительно потрясающий. Площадь пола 900 кв.м., площадь земли …
$1,48 млн
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 836 м²
CHA7247 Это поистине королевский дом недалеко от залива Чалонг. Он расположен в районе, иде…
$2,15 млн
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 550 м²
CHA7043 Даже самые большие семьи могут жить здесь комфортно, учитывая уже подготовленные 5 …
$2,41 млн
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 230 м²
CHA7009 Прекрасная новая вилла на продажу в районе Чалонг! Отличное расположение и привлека…
$446,681
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 316 м²
CHA21896 Расположенная в престижном районе Чалонг, эта изысканная роскошная вилла представл…
$652,347
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 460 м²
CHA22723 Эта новая вилла в Чалонге предназначена для комфортной семьи, живущей на Пхукете. …
$1,07 млн
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 207 м²
CHA22363 Эта современная вилла представляет собой идеальное сочетание комфорта и стиля, с п…
$401,691
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 5
CHA6859 Великолепный дом для продажи, расположенный на вершине холма с потрясающим видом на…
$2,19 млн
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 320 м²
CHA6911 Владение собственным домом на острове — мечта, которая сбывается для многих, и вы м…
$1,22 млн
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 442 м²
CHA22736 Эта вилла предлагает сбалансированное сочетание пространства, конфиденциальности и…
$1,67 млн
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 7
Площадь 192 м²
CHA5729 Просторный дом в тропическом раю Пхукета - мечта многих людей. Это предложение може…
$459,535
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 640 м²
CHA22525 Прекрасно спроектированная вилла в современном стиле с бассейном, предлагающая кон…
$988,161
Вилла в Ban Nai Trok, Таиланд
Вилла
Ban Nai Trok, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 303 м²
CHA6100 Этот проект с самым захватывающим видом на зелень, каждая красиво меблированная вил…
$449,894
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 731 м²
CHA22613 Эта впечатляющая вилла на склоне холма сочетает архитектурные инновации с лучшими …
$2,73 млн
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 353 м²
CHA22731 Добро пожаловать в частную коллекцию из четырех тропических вилл, предназначенных …
$594,503
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 731 м²
CHA7014 В этом проекте есть две виллы, они граничат друг с другом, оба выходят на залив Чал…
$1,67 млн
