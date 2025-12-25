Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Чалонг
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в Чалонге, Таиланд

виллы
125
6 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Чалонг, Таиланд
Дом 4 комнаты
Чалонг, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Современный жилой комплекс в районе Чалонг на юге Пхукета — это выгодная возможность купить …
$207,079
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
KVARIS
Языки общения
English, Русский, Polski, Čeština
Вилла 5 комнат в Чалонг, Таиланд
Вилла 5 комнат
Чалонг, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Этаж 2/2
Дизайн проекта вдохновлен эстетикой реки Нил, предлагая современную архитектуру, где много с…
$421,198
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 3 комнаты в Чалонг, Таиланд
Дом 3 комнаты
Чалонг, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 56 м²
Современный жилой комплекс в районе Чалонг на юге Пхукета — это выгодная возможность купить …
$124,676
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
KVARIS
Языки общения
English, Русский, Polski, Čeština
AdriastarAdriastar
Дом 2 комнаты в Чалонг, Таиланд
Дом 2 комнаты
Чалонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Современный жилой комплекс в районе Чалонг на юге Пхукета — это выгодная возможность купить …
$62,338
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
KVARIS
Языки общения
English, Русский, Polski, Čeština
Дом 4 комнаты в Чалонг, Таиланд
Дом 4 комнаты
Чалонг, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 367 м²
Уютный закрытый поселок вилл с сервисом уровня пятизвёздочного курорта расположен в спокойно…
$417,732
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
KVARIS
Языки общения
English, Русский, Polski, Čeština
Дом 5 комнат в Чалонг, Таиланд
Дом 5 комнат
Чалонг, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 294 м²
Эта современная одноэтажная вилла расположена в перспективном районе Чалонг на востоке остро…
$693,482
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
KVARIS
Языки общения
English, Русский, Polski, Čeština
AtlantaAtlanta

Параметры недвижимости в Чалонге, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти