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Квартиры с террасой в Чалонге, Таиланд

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9 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Чалонг, Таиланд
Квартира 2 спальни
Чалонг, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 53 м²
CHA6498 Apartments for sale in a modern condominium from a famous developer in Phuket…
$178,297
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Квартира 2 спальни в Чалонг, Таиланд
Квартира 2 спальни
Чалонг, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 56 м²
CHA22254 Experience luxurious tropical living in this spacious two-bedroom apartment,…
$160,873
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Квартира 1 спальня в Чалонг, Таиланд
Квартира 1 спальня
Чалонг, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
CHA22253 This cozy one-bedroom apartment, measuring 28 sq.m., offers a harmonious ble…
$82,115
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Квартира 3 спальни в Чалонг, Таиланд
Квартира 3 спальни
Чалонг, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
CHA22255 Experience expansive tropical living in this three-bedroom apartment, coveri…
$264,291
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Квартира 1 спальня в Чалонг, Таиланд
Квартира 1 спальня
Чалонг, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 28 м²
CHA6478 A new condominium from a famous developer in Phuket, with magnificent views o…
$106,517
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Квартира 2 спальни в Чалонг, Таиланд
Квартира 2 спальни
Чалонг, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 50 м²
CHA7211 This cute family apartment would be a good fit a young family or a couple. It…
$196,741
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Квартира 2 спальни в Чалонг, Таиланд
Квартира 2 спальни
Чалонг, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
CHA22018 Welcome to the epitome of luxury living! Introducing our exquisite 2-bedroom…
$297,126
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Квартира 4 комнаты в Чалонг, Таиланд
Квартира 4 комнаты
Чалонг, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 221 м²
Количество этажей 1
Новый проект современных вилл с приватными бассейнами в Чалонге, Муанг Пхукет, Пхукет, Таила…
$364,828
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Квартира 2 комнаты в Чалонг, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Чалонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс квартир с личными бассейнами на первой линии от пляжа в Чалонге, Пхукет…
$168,242
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Параметры недвижимости в Чалонге, Таиланд

с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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