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Квартиры с бассейном в Чалонге, Таиланд

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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Чалонг, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Чалонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Количество этажей 8
Стильные апартаменты в самом центре Чалонга Новый комплекс эксклюзивных апартаментов буде…
$71,670
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Квартира 5 комнат в Чалонг, Таиланд
Квартира 5 комнат
Чалонг, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 8
Стильные апартаменты в самом центре Чалонга Новый комплекс эксклюзивных апартаментов буде…
$238,162
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Квартира 3 комнаты в Чалонг, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Чалонг, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 56 м²
Количество этажей 8
Стильные апартаменты в самом центре Чалонга Новый комплекс эксклюзивных апартаментов буде…
$143,339
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Параметры недвижимости в Чалонге, Таиланд

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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