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Квартиры с видом на море в Чалонге, Таиланд

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3 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Чалонг, Таиланд
Квартира 2 спальни
Чалонг, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 53 м²
CHA6498 Apartments for sale in a modern condominium from a famous developer in Phuket…
$178,297
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Квартира 2 спальни в Чалонг, Таиланд
Квартира 2 спальни
Чалонг, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
CHA22018 Welcome to the epitome of luxury living! Introducing our exquisite 2-bedroom…
$297,126
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Квартира 2 комнаты в Чалонг, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Чалонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс квартир с личными бассейнами на первой линии от пляжа в Чалонге, Пхукет…
$168,242
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Параметры недвижимости в Чалонге, Таиланд

с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
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