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Квартиры с бассейном в Бангкоке, Таиланд

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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Бангкоке, Таиланд

с садом
с террасой
с видом на море
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