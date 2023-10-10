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Квартиры с видом на море в Бангкок, Таиланд

Khlong Toei Subdistrict
33
Bang Na Nuea Subdistrict
9
Chatuchak Subdistrict
6
Khlong Ton Sai Subdistrict
5
Ratchadaphisek Subdistrict
3
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56 объектов найдено
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
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€287,145
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€497,996
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€192,562
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
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€340,106
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€381,283
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€786,004
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€1,23 млн
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€1,67 млн
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€228,357
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€263,369
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Khlong Ton Sai Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Khlong Ton Sai Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€122,635
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Thanon Phetchaburi Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Thanon Phetchaburi Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€243,250
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Thanon Phetchaburi Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Thanon Phetchaburi Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€348,545
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Khlong Ton Sai Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Khlong Ton Sai Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€83,859
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Khlong Ton Sai Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Khlong Ton Sai Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€103,362
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Chatuchak Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Chatuchak Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€153,657
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Chatuchak Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Chatuchak Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€277,033
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Chatuchak Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Chatuchak Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€119,639
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€64,947
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€77,506
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€83,644
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€113,174
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€96,934
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€128,026
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€171,920
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Mulberry Grove Sukhumvit - это яркий проект кондоминиума, разработанный Magnolia Quality Dev…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Mulberry Grove Sukhumvit - это яркий проект кондоминиума, разработанный Magnolia Quality Dev…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Chatuchak Subdistrict, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Chatuchak Subdistrict, Таиланд
THE LINE VIBE — 33 этажный комплекс, расположенный в районе Чомпон, Чатучак, Бангкок. Строит…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Mulberry Grove Sukhumvit - это яркий проект кондоминиума, разработанный Magnolia Quality Dev…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Mulberry Grove Sukhumvit - это яркий проект кондоминиума, разработанный Magnolia Quality Dev…
Цена по запросу

Типы недвижимости в Бангкок

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Бангкок, Таиланд

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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