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Квартиры с террасой в Бангкоке, Таиланд

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11 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Бангкок, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Бангкок, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 22
Жилой комплекс с панорамным видом на реку и город, рядом со станцией метро, Бангкок, Таиланд…
$282,851
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Квартира 5 комнат в Бангкок, Таиланд
Квартира 5 комнат
Бангкок, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 196 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейном и фитнес-центром, Бангкок, Таиланд Резиденция располагает клубом,…
$526,093
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Квартира 5 комнат в Бангкок, Таиланд
Квартира 5 комнат
Бангкок, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 285 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами и зелеными зонами, Бангкок, Таиланд Резиденция располагает клубо…
$548,464
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Квартира 2 комнаты в Бангкок, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Бангкок, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 33 м²
Количество этажей 36
Высотная резиденция с бассейном и зонами отдыха в фешенебельном районе Бангкока, Таиланд Ре…
$133,666
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Квартира 2 комнаты в Бангкок, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Бангкок, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 47
Высотная резиденция с бассейнами и живописным видом, Бангкок, Таиланд Резиденция располагае…
$125,779
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Квартира 3 комнаты в Бангкок, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Бангкок, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 61 м²
Количество этажей 41
Новая высотная резиденция с бассейнами и спа-центром, Бангкок, Таиланд Резиденция располага…
$332,253
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Квартира 6 комнат в Бангкок, Таиланд
Квартира 6 комнат
Бангкок, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 383 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейном и парком рядом с аэропортом, Бангкок, Таиланд Резиденция располаг…
$724,528
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Квартира 1 комната в Бангкок, Таиланд
Квартира 1 комната
Бангкок, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 24 м²
Количество этажей 8
Резиденция с бассейном и круглосуточной охраной, Бангкок, Таиланд Резиденция располагает ко…
$54,767
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Квартира 3 комнаты в Бангкок, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Бангкок, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 97 м²
Количество этажей 27
Новая резиденция в самом центре престижного района Бангкока, Таиланд Резиденция располагает…
$950,491
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Квартира 3 комнаты в Бангкок, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Бангкок, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 32
Высотный жилой комплекс с лофт-апартаментами рядом с метро, в деловом районе Бангкока, Таила…
$524,612
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Квартира 2 комнаты в Бангкок, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Бангкок, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 32 м²
Количество этажей 33
Высотная резиденция с бассейном, конференц-залом и коворкингом, Бангкок, Таиланд Резиденция…
$102,725
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Параметры недвижимости в Бангкоке, Таиланд

с садом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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