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Виллы в Valles Occidental, Испания

Sant Cugat del Valles
3
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3 объекта найдено
Вилла в Sant Cugat del Valles, Испания
Вилла
Sant Cugat del Valles, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 754 м²
Эксклюзивный проект на строительство нескольких домов в районе города Сант Кугат в 20 минута…
$4,10 млн
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Вилла в Sant Cugat del Valles, Испания
Вилла
Sant Cugat del Valles, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 512 м²
Новый дом в районе города Сант Кугат - Вальдорейш в 20 минутах езды от Барселоны. Элитный ра…
$2,57 млн
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Вилла в Sant Cugat del Valles, Испания
Вилла
Sant Cugat del Valles, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 810 м²
Дом площадью 810 м2. Основная часть дома площадью 500 м2 построена в один этаж, где есть три…
$3,25 млн
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Параметры недвижимости в Valles Occidental, Испания

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