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Жильё в Valles Occidental, Испания

Террасса
3
3 объекта найдено
Дуплекс 5 комнат в Valles Occidental, Испания
Дуплекс 5 комнат
Valles Occidental, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 3/4
Квартиры рядом с парком Сан-Жорди в Таррасе, Барселона Квартиры расположены в районе Тарраса…
$409,078
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Квартира 4 комнаты в Valles Occidental, Испания
Квартира 4 комнаты
Valles Occidental, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 1/4
Квартиры рядом с парком Сан-Жорди в Таррасе, Барселона Квартиры расположены в районе Тарраса…
$276,947
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Квартира 3 комнаты в Valles Occidental, Испания
Квартира 3 комнаты
Valles Occidental, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 2/4
Квартиры рядом с парком Сан-Жорди в Таррасе, Барселона Квартиры расположены в районе Тарраса…
$247,135
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