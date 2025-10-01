Показать объекты на карте Показать объекты списком
  Испания
  Валенсия
  Жилая
  Бунгало
  5. Бунгало

Бунгало в Валенсии, Испания

Бунгало в Кальпе, Испания
Бунгало
Кальпе, Испания
Количество спален 1
Площадь 43 м²
Эта однокомнатная квартира на первом этаже апарт-отеля Galetamar, расположенная всего в неск…
$146,701
Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 2
Площадь 84 м²
В одном из самых привлекательных анклавов на юге Коста-Бланки находится этот новый жилой ком…
$264,063
Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Площадь 89 м²
Расположенный в Пилар-де-ла-Орадада, в провинции Аликанте, этот эксклюзивный жилой комплекс …
$304,552
AdriastarAdriastar
Бунгало в Гуардамар, Испания
Бунгало
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Площадь 103 м²
Новый эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в Эль-Расо, Гуардамар-дель-Сегура. Проект в…
$305,139
Бунгало в Finestrat, Испания
Бунгало
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Площадь 185 м²
В этом комплексе вы сможете построить дом своей мечты всего в нескольких минутах от одних из…
$445,855
Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 2
Площадь 72 м²
Откройте для себя фантастический новый строительный проект в популярном Район Торре-де-ла-Хо…
$439,987
Estate Service 24Estate Service 24
Бунгало в Algorfa, Испания
Бунгало
Algorfa, Испания
Количество спален 3
Площадь 96 м²
Расположенные на престижном курорте Ла Финка в южной части Коста-Бланки, эти два комплекса п…
$390,813
Бунгало 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Бунгало 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
В продаже комфортабельное бунгало в закрытой урбанизации у моря в городе Торревьеха.В доме д…
$293,686
Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Представляем вашему вниманию новый закрытый комплекс в Торревьехе, всего в 700 метрах от пля…
$334,479
Atlas PropertyAtlas Property
Бунгало в Рохалес, Испания
Бунгало
Рохалес, Испания
Количество спален 3
Площадь 240 м²
ВНЕШНИЕ ЗОНЫЭти роскошные квартиры, расположенные в престижном комплексе с бассейном, являют…
$526,951
Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Площадь 151 м²
Новые бунгало с видом на море в Ла Мата, Торревьеха Привилегированное расположение в 300 м…
$727,639
Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Площадь 360 м²
Откройте для себя новый комплекс роскошных квартир в Пилар-де-ла-Орадада, одном из самых при…
$492,799
Бунгало в Finestrat, Испания
Бунгало
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Площадь 88 м²
Откройте для себя этот новый жилой комплекс, расположенный в Финестрате, привилегированном м…
$498,785
Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Комплекс включает в себя 144 роскошные квартиры с просторными террасами. Эти 144 дома распре…
$386,118
Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Площадь 118 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс в Пилар-де-ла-Орадада представляет собой новое определение …
$464,633
Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Площадь 65 м²
Представляем вашему вниманию новый закрытый комплекс в Торревьехе, всего в 700 метрах от пля…
$352,083
Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 2
Площадь 81 м²
Расположенный в тихом жилом районе на юге Коста-Бланки, этот эксклюзивный бутик-комплекс пре…
$421,326
Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 2
Площадь 103 м²
Новые дома в Пилар-де-ла-Орадада с частным бассейном Современные дома рядом с пляжем Отк…
$383,653
Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Площадь 93 м²
Новые бунгало с солярием или садом в Пилар-де-ла-Орадада Современный жилой комплекс на южн…
$334,479
Бунгало в Algorfa, Испания
Бунгало
Algorfa, Испания
Количество спален 3
Площадь 95 м²
Новые бунгало в Ла Финка Гольф, Алгорфа - роскошь и природа на побережье Коста Бланка Экск…
$390,813
Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 2
Площадь 76 м²
Новый комплекс бунгало, расположенный в привилегированном месте в центре Пилар-де-ла-Орадада…
$305,022
Бунгало в Finestrat, Испания
Бунгало
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Площадь 88 м²
Откройте для себя этот новый жилой комплекс, расположенный в Финестрате, привилегированном м…
$498,785
Бунгало в Гуардамар, Испания
Бунгало
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Площадь 103 м²
Новый эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в Эль-Расо, Гуардамар-дель-Сегура. Проект в…
$288,708
Бунгало 3 комнаты в Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Бунгало 3 комнаты
Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Этаж 1/2
Представляем вам новое бунгало в закрытом жилом комплексе RESIDENCIAL LAGO VARESE от застрой…
$349,890
Бунгало в Ориуэла, Испания
Бунгало
Ориуэла, Испания
Количество спален 2
Площадь 122 м²
Этот новый строительный проект будет возведен в центре Плайя Фламенка, рядом со всеми видами…
$381,424
Бунгало в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Бунгало
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Эксклюзивный жилой комплекс, предлагающий современный и функциональный образ жизни в самом с…
$345,042
Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 2
Площадь 109 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс новой постройки расположен в одном из самых престижных райо…
$450,667
Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Площадь 155 м²
Расположенные в центре города и недалеко от лучших пляжей Коста-Бланки, эти квартиры предлаг…
$374,382
Бунгало в Jacarilla, Испания
Бунгало
Jacarilla, Испания
Количество спален 3
Площадь 94 м²
Современный жилой комплекс в Хакарилье, Аликанте, состоит из 37 квартир с 2 и 3 спальнями. С…
$186,017
Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Расположенный всего в двух шагах от центра Сан-Мигель-де-Салинас, этот новый жилой комплекс …
$280,493
Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

