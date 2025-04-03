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Квартиры с террасой в Upper Emporda, Испания

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1 объект найдено
Квартира 29 спален в l Escala, Испания
Квартира 29 спален
l Escala, Испания
Количество спален 29
Кол-во ванных комнат 30
Площадь 50 972 м²
Фантастический отель, расположенный в районе Баш-Эмпорда, в привилегированном анклаве с вида…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Upper Emporda, Испания

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов