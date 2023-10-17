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Квартиры в Upper Emporda, Испания

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6 объектов найдено
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Cadaques, Испания
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Cadaques, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 2/3
Апартаменты в Ла-Сеньюэле, Пунта-Прима. Салон, открытая кухня, 3 спальни, 2 ванные комнаты, …
€545,000
Квартира 2 спальни с мебелью, с terrassa, с condition в Castello d Empuries, Испания
Квартира 2 спальни с мебелью, с terrassa, с condition
Castello d Empuries, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Квартира в городе Эмпуриабрава, расположена на второй линии моря, в 150 метрах от пляжа. В 1…
€125,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кладовой в Castello d Empuries, Испания
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кладовой
Castello d Empuries, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Уютная квартира c впечатляющим видом на озеро в симпатичном городке Емпуриабрава!В квартире …
€145,000
Квартира 29 спален с кондиционером, с террасой, с садом в l Escala, Испания
Квартира 29 спален с кондиционером, с террасой, с садом
l Escala, Испания
Количество спален 29
Кол-во ванных комнат 30
Площадь 50 972 м²
Фантастический отель, расположенный в районе Баш-Эмпорда, в привилегированном анклаве с вида…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Roses, Испания
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Roses, Испания
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Прекрасная квартира расположена в Росасе, Испания. В квартире площадью 60 кв.м 2 спальни, 1 …
€399,000
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Roses, Испания
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Roses, Испания
Количество спален 3
Площадь 81 м²
Красивый апартамент с видом на море расположен в центре Росаса, Испания. В квартире площадью…
€309,000

Параметры недвижимости в Upper Emporda, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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