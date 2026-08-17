Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Upper Empordà
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры и апартаменты в Upper Emporda, Испания

;
Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в el Port de la Selva, Испания
Квартира 1 спальня
el Port de la Selva, Испания
Количество спален 1
Площадь 64 м²
Эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в престижном районе Ла Кала де Михас, рядом с гол…
$630,710
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Castello dEmpuries, Испания
Квартира 2 спальни
Castello dEmpuries, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эксклюзивный пентхаус с видом на море и большой террасой на побережье Коста Брава Откройте д…
$580,956
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Upper Emporda, Испания

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти