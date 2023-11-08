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Upper Empordà
Жильё в Upper Emporda, Испания
Roses
4
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22 объекта найдено
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Cadaques, Испания
3
2
94 м²
2/3
Апартаменты в Ла-Сеньюэле, Пунта-Прима. Салон, открытая кухня, 3 спальни, 2 ванные комнаты, …
€545,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с гаражом, с садом, с Pool
Palau-saverdera, Испания
3
Шикарная вилла на Коста Браве с системой "умный дом". Ремонт сделан из дорогих материалов, у…
€1,38 млн
Рекомендовать
Дом 2 спальни с гаражом, с садом, с Pool
Roses, Испания
2
170 м²
Средиземноморская вилла 2000 года постройки с панорамным видом на город и горы. Дом состоит …
€1,20 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с гаражом, с садом, с Pool
Castello d Empuries, Испания
5
425 м²
Чудесный дом в окружении зелени с захватывающим видом на море и город. Дом построен в один э…
€1,20 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с садом, с Pool, с terrassa
l Escala, Испания
3
245 м²
Современные дома расположенные в привилегированном районе Кала Монтго, Л´Эскала. Они был…
€1,05 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с гаражом
Castello d Empuries, Испания
3
2
Чудесный дом в Эмпуриабрава. Небольшой, но очень уютный дом на берегу водного канала и всего…
€475,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с мебелью, с terrassa, с condition
Castello d Empuries, Испания
2
1
Квартира в городе Эмпуриабрава, расположена на второй линии моря, в 150 метрах от пляжа. В 1…
€125,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с terrassa, с condition
Castello d Empuries, Испания
4
4
Двухэтажная вилла общей площадью 220 м2 на участке - 500 м2. ⠀ В доме расположены 4 спальни …
€1,29 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с terrassa, с condition
Castello d Empuries, Испания
4
4
Шикарная вилла общей площадью 170 м2 на участке - 500 м2. ⠀ В доме расположены 4 спальни с г…
€945,000
Рекомендовать
Дом 7 спален с мебелью, с terrassa, с condition
Castello d Empuries, Испания
7
8
Продается шикарнный комплекс из двух домов расположенные на главном канале Empuriabrava (Жир…
€240,00 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с мебелью, с terrassa, с condition
Castello d Empuries, Испания
5
5
Великолепная вилла 2016 года постройки Площадь Виллы 362 м2, построена в два этажа, плюс п…
€1,79 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кладовой
Castello d Empuries, Испания
1
1
Уютная квартира c впечатляющим видом на озеро в симпатичном городке Емпуриабрава!В квартире …
€145,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с terrassa
Castello d Empuries, Испания
4
3
Шикарная вилла на канале Medes в Empuriabrava. Вилла совсем новая,год постройки 2019г. Общая…
€945,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с мебелью, с terrassa, с condition
Castello d Empuries, Испания
4
4
Шикарный дом с собственным причалом рядом с морем. Площадь дома 500м2, участок 1000м2, прич…
€1,65 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с мебелью, с terrassa, с condition
Castello d Empuries, Испания
5
2
Вилла на канале Fluvia в городе Empuriabrava Продается просторная вилла на канале Fluvia Вил…
€880,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с мебелью, с condition
Castello d Empuries, Испания
3
2
Продается умный дом! Это самый высокотехнологичный дом в нашей коллекции. Всё открывается, з…
€1,38 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Castello d Empuries, Испания
4
4
Продается вилла на самом широком,а соответственно, самом востребованном канале Segre в Empu…
€790,000
Рекомендовать
Дом 10 спален с кондиционером, с террасой, с садом
Navata, Испания
10
6
1 300 м²
Каталонский дворянский дом с начала 18-го века всегда был частью наследия семьи, историчес…
€2,40 млн
Рекомендовать
Квартира 29 спален с кондиционером, с террасой, с садом
l Escala, Испания
29
30
50 972 м²
Фантастический отель, расположенный в районе Баш-Эмпорда, в привилегированном анклаве с вида…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Roses, Испания
5
410 м²
Роскошная вилла расположена в Росасе, Испания. На вилле площадью 410 кв.м 5 спален, 5 ванных…
€495,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Roses, Испания
2
60 м²
Прекрасная квартира расположена в Росасе, Испания. В квартире площадью 60 кв.м 2 спальни, 1 …
€399,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Roses, Испания
3
81 м²
Красивый апартамент с видом на море расположен в центре Росаса, Испания. В квартире площадью…
€309,000
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