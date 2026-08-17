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Жилье в Upper Emporda, Испания

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Empuriabrava
3
12 объектов найдено
Квартира 1 спальня в el Port de la Selva, Испания
Квартира 1 спальня
el Port de la Selva, Испания
Количество спален 1
Площадь 64 м²
Эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в престижном районе Ла Кала де Михас, рядом с гол…
$630,710
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Вилла 5 комнат в Пералада, Испания
Вилла 5 комнат
Пералада, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Discover this spectacular newly built Villa located on the exclusive Peralada golf course in…
Цена по запросу
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Агентство
Scat Realty
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Русский, Español
Вилла в Navata, Испания
Вилла
Navata, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 330 м²
Масия на территории известных гольф полей в провинции Жирона вблизи города Навата. Это краси…
$871,433
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It Is RealtyIt Is Realty
Вилла в Torroella de Fluvia, Испания
Вилла
Torroella de Fluvia, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Дом  в городе Торрея де Флювия в провинции Жирона. Общая площадь 600 м.кв. на территории 17 …
$987,624
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Вилла в Camallera, Испания
Вилла
Camallera, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Средневековая масия в городе Саус в провинции Жирона. Масия в отличном состоянии площадью 45…
$1,39 млн
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Вилла в Пералада, Испания
Вилла
Пералада, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 267 м²
Продается красивый дом на территории престижного закрытого поселка, два этажа, 267 кв.м., уч…
$1,10 млн
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TekceTekce
Вилла в Castello dEmpuries, Испания
Вилла
Castello dEmpuries, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 475 м²
Вилла в стиле модерн с обложен журналов о дизайне на одном из каналов города Эмпуриябрава. П…
$3,20 млн
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Вилла в Пералада, Испания
Вилла
Пералада, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 958 м²
Дом в городе Перелада в провинции Жирона. Расположен вблизи известных гольф полей. Общая пло…
$4,01 млн
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Вилла в Torroella de Fluvia, Испания
Вилла
Torroella de Fluvia, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 430 м²
Дом  в городе Торрея де Флювия в провинции Жирона был построен в 2005 году в традиционном ст…
$812,176
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Квартира 2 спальни в Castello dEmpuries, Испания
Квартира 2 спальни
Castello dEmpuries, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эксклюзивный пентхаус с видом на море и большой террасой на побережье Коста Брава Откройте д…
$580,956
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Вилла в Llado, Испания
Вилла
Llado, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 658 м²
Масия в красивом регионе Альт Эмпорда в провинции Жирона. Общая площадь 658 м.кв. на террито…
$987,624
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Вилла в Castello dEmpuries, Испания
Вилла
Castello dEmpuries, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 546 м²
Вилла на одном из каналов города Empuriabrava. Расстояние до центра Барселоны 140 км, рассто…
$2,31 млн
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Типы недвижимости в Upper Emporda

дома

Параметры недвижимости в Upper Emporda, Испания

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