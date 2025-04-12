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Жильё в Palamos, Испания

1 объект найдено
Вилла с кондиционером, с террасой, с сигнализацией в Sant Joan de Palamos, Испания
Вилла с кондиционером, с террасой, с сигнализацией
Sant Joan de Palamos, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 606 м²
Современная очень удобная 2-этажная вилла с лифтом и подвалом с гаражом расположена в 1 км о…
$1,11 млн
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