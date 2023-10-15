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Квартиры-студии в Orihuela, Испания

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1 объект найдено
Студия 1 ванная в Dehesa de Campoamor, Испания
Студия 1 ванная
Dehesa de Campoamor, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 1
Студия на первом этаже с открытым видом и террасой 8 м2, только что закончен капитальный рем…
€69,900
Realting.com
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