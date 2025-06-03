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Жильё в Montcada i Reixac, Испания

2 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Montcada i Reixac, Испания
Квартира 5 комнат
Montcada i Reixac, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1
Квартиры в Монкада-и-Решак, Барселона, рядом с природой и всей инфраструктурой Проект Montca…
$380,667
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Квартира 4 комнаты в Montcada i Reixac, Испания
Квартира 4 комнаты
Montcada i Reixac, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 1
Квартиры в Монкада-и-Решак, Барселона, рядом с природой и всей инфраструктурой Проект Montca…
$337,743
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