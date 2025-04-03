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Жильё в Llevant, Испания

Манакор
3
3 объекта найдено
Дом 3 спальни в Манакор, Испания
Дом 3 спальни
Манакор, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Sunrise Bay Residences - это эксклюзивный жилой комплекс из 159 двухквартирных и отдельно ст…
Цена по запросу
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Застройщик
Cranborne Invest, S.L.
Языки общения
Español
Дом 2 спальни в Манакор, Испания
Дом 2 спальни
Манакор, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Количество этажей 2
Sunrise Bay Residences - это эксклюзивный жилой комплекс из 159 двухквартирных и отдельно ст…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Cranborne Invest, S.L.
Языки общения
Español
Вилла с террасой, с гаражом, с Встроенный шкаф в Манакор, Испания
Вилла с террасой, с гаражом, с Встроенный шкаф
Манакор, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Sunrise Bay Residences - este completo complejo de 159 habitaciones dobles y otras villas, c…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Cranborne Invest, S.L.
Языки общения
Español
Realting.com
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Типы недвижимости в Llevant

дома

Параметры недвижимости в Llevant, Испания

с гаражом
с террасой
Недорогая
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