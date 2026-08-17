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Жилье в La Janda, Испания

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Vejer de la Frontera
5
Barbate
5
11 объектов найдено
Дом 2 спальни в Vejer de la Frontera, Испания
Дом 2 спальни
Vejer de la Frontera, Испания
Количество спален 2
Площадь 70 м²
This is a 300m2 approx plot with an unfinished building of about 70m2 approx. It has the str…
$75,933
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Таунхаус в Vejer de la Frontera, Испания
Таунхаус
Vejer de la Frontera, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 254 м²
~900 м от пляжа ПиниллоСан-Педро-Алькантара, Марбелья, Малага Двухквартирный дом: 4 этажа, п…
$433,791
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Вилла в Conil de la Frontera, Испания
Вилла
Conil de la Frontera, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
ЭЛЬ-КОЛОРАДО, КОНИЛЬ-ДЕ-ЛА-ФРОНТЕРА, ПИНАР-ДЕ-РОШЕ  Кадис, Андалусия, Испания  Рентабельнос…
$302,569
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Дом в Barbate, Испания
Дом
Barbate, Испания
Площадь 300 м²
I am selling a fantastic house in Barbate, the rural region of La Sepurso. You are in views …
$433,900
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Вилла в Vejer de la Frontera, Испания
Вилла
Vejer de la Frontera, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
~700 м от пляжа Участок в деревенском стиле площадью 500 м² ЗАРЕГИСТРИРОВАН в реестре недвиж…
$103
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Вилла в Barbate, Испания
Вилла
Barbate, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Villa rebuilt in its entirety in the fishing district of Barbate. The choice of this house f…
$301,143
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Barbate, Испания
Вилла
Barbate, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 195 м²
ЗАХОРА  Барбате, Кадис, Андалусия, Испания  Коста-де-ла-Лус  ~500 м от пляжа   В собственнос…
$103
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Вилла в Vejer de la Frontera, Испания
Вилла
Vejer de la Frontera, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Finca 300 m from the beach with an area of ​​about 70 m2. It is limited by a wall, available…
$141,018
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Вилла в Vejer de la Frontera, Испания
Вилла
Vejer de la Frontera, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
ПАЛЬМАРВехер де ла Фронтера,175 000 евро~25 м от пляжа (ПЕРВАЯ ЛИНИЯ) Дом/квартира площадью …
$189,783
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Вилла в Barbate, Испания
Вилла
Barbate, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
ПАЛЬМАРВехер де ла Фронтера,~600м от пляжа  Участок в деревенском стиле 1000 м².Два независи…
$489,263
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Таунхаус в Barbate, Испания
Таунхаус
Barbate, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Таунхаус/дуплекс в историческом центре Кониль-де-ла-Фронтера с независимым/собственным докум…
$321,076
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Типы недвижимости в La Janda

дома

Параметры недвижимости в La Janda, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
Недорогая
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