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ВНЖ в Испании

Испания Испания
Срок получения: от 1 месяцев
Расходы: от
$3,653
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ВНЖ в Испании
ВНЖ
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Описание Описание
Преимущества Преимущества

О программе иммиграции

Виза D по языковым курсам в Испании— это удобный способ получить национальную учебную визу, выучить язык, перевезти членов семьи и встроиться в повседневную и культурную жизнь страны. Учиться можно с 16 лет без верхних возрастных ограничений. Требований к языку нет, начинать обучение можно с любым уровнем испанского.

Основания получения: Обучение в языковой школе,  при этом школа должна подходить под ряд требований: иметь аккредитацию, нагрузку от 20 часов в неделю и длительность от 26 недель. 

Также можно поступить на курсы подготовки к универститу, или поступить в универститет на программы бакалавриата и магистратуры.

 

Срок получения: 

Виза выдается за 1 месяц на длительность обучения.

Затем можно продлиться на основании открытия ИП, Юр-лица или устройства по найму.

Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 1 месяцев
Расходы
Расходы
от
$3,653
Длительность
Длительность
12 месяцев
Требования к заявителю

Плюсы: 

  • Вы не становитесь налоговыми резидентами Испании.

  • Отсутствие предельного возрастного ограничения. Обучаться языку могут иностранцы с 16 лет и до преклонного возраста.

  • Возможность легально проживать в стране и пользоваться всеми услугами.

  • Можно продлить ВНЖ и остаться в стране - отличный вариант чтобы подучить язык, привыкнуть к стране и затем перевести семью.

 

Минусы: 

  • В языковой школе нужно учиться и регулярно посещать ее.

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ВНЖ в Испании
Испания Испания
от
$3,653
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