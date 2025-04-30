ВНЖ в Испании

О программе иммиграции

Виза D по языковым курсам в Испании— это удобный способ получить национальную учебную визу, выучить язык, перевезти членов семьи и встроиться в повседневную и культурную жизнь страны. Учиться можно с 16 лет без верхних возрастных ограничений. Требований к языку нет, начинать обучение можно с любым уровнем испанского.

Основания получения: Обучение в языковой школе, при этом школа должна подходить под ряд требований: иметь аккредитацию, нагрузку от 20 часов в неделю и длительность от 26 недель.

Также можно поступить на курсы подготовки к универститу, или поступить в универститет на программы бакалавриата и магистратуры.

Срок получения:

Виза выдается за 1 месяц на длительность обучения.

Затем можно продлиться на основании открытия ИП, Юр-лица или устройства по найму.