ВНЖ в Испании

Виза D по языковым курсам в Испании— это удобный способ получить национальную учебную визу, выучить язык, перевезти членов семьи и встроиться в повседневную и культурную жизнь страны. Учиться можно с 16 лет без верхних возрастных ограничений. Требований к языку нет, начинать обучение можно с любым уровнем испанского.
Основания получения: Обучение в языковой школе, при этом школа должна подходить под ряд требований: иметь аккредитацию, нагрузку от 20 часов в неделю и длительность от 26 недель.
Также можно поступить на курсы подготовки к универститу, или поступить в универститет на программы бакалавриата и магистратуры.
Срок получения:
Виза выдается за 1 месяц на длительность обучения.
Затем можно продлиться на основании открытия ИП, Юр-лица или устройства по найму.
Плюсы:
Вы не становитесь налоговыми резидентами Испании.
Отсутствие предельного возрастного ограничения. Обучаться языку могут иностранцы с 16 лет и до преклонного возраста.
Возможность легально проживать в стране и пользоваться всеми услугами.
Можно продлить ВНЖ и остаться в стране - отличный вариант чтобы подучить язык, привыкнуть к стране и затем перевести семью.
Минусы:
В языковой школе нужно учиться и регулярно посещать ее.