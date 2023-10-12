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Таунхаусы с видом на море в Гуардамар, Испания

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2 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Гуардамар, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Жилой комплекс El Oliveron, расположенный в Гвардамар-дель-Сегура, представляет собой урьани…
€289,000
Таунхаус 3 спальни у моря в Гуардамар, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Гуардамар, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
Количество этажей 2
Предлагаем Вам уютный таунхаус в городе Гуардамар-дель-Сегура с удивительным видом на море. …
€289,675
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