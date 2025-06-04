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Виллы с садом в Girones, Испания

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2 объекта найдено
Вилла в Cassa de la Selva, Испания
Вилла
Cassa de la Selva, Испания
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 25 м²
Каталонский фермерский дом 17 века, расположенный между Ллагостера и Касса-де-ла-Сельва, на …
$1,73 млн
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Вилла в Llagostera, Испания
Вилла
Llagostera, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 18 000 м²
Красивый деревенский дом с большим участком 18000 м2, полностью разграниченный застройкой 24…
$1,37 млн
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Параметры недвижимости в Girones, Испания

с террасой
Недорогая
Элитная
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