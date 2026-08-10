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Виллы в Girones, Испания

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1 объект найдено
Вилла в Жирона, Испания
Вилла
Жирона, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 200 м²
Масия 17 века в 15 км от второго по величине города Каталонии – Жироны и в 20 км от побережь…
$3,01 млн
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Параметры недвижимости в Girones, Испания

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