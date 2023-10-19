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Шале в Эльче, Испания

Шале В архив
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1 объект найдено
Шале с террасой, с гаражом, с садом в Эльче, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Эльче, Испания
Площадь 306 м²
Great villa for sale in Rebolledo, 2,000 m2 plot, built area of 306 m 2, spacious living roo…
€415,000

Параметры недвижимости в Эльче, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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