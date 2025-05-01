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Жильё в Cruilles Monells i Sant Sadurni de lHeura, Испания

1 объект найдено
Дом 6 спален в Cruilles, Испания
Дом 6 спален
Cruilles, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 12 м²
Деревенский дом, расположенный в очень тихом районе Крюйес-де-Баш-Эмпорда, с огороженной тер…
$1,46 млн
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Параметры недвижимости в Cruilles Monells i Sant Sadurni de lHeura, Испания

с садом
с террасой
Недорогая
Элитная
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