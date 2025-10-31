Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Castellbisbal
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры и апартаменты в Castellbisbal, Испания

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 4 спальни в Castellbisbal, Испания
Квартира 4 спальни
Castellbisbal, Испания
Количество спален 4
Площадь 115 м²
Квартира в городе Касетльбисбаль в провинции Барселона. Общая площадь 115 м.кв. В квартире 4…
$287,535
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти